Beim Rechtsabbiegen vom Britzer Damm in den Tempelhofer Weg hat der Fahrer eines weißen Transporters am Samstagabend gegen 18 Uhr eine 20-Jährige Fahrradfahrerin angefahren. Die Frau prallte gegen die Frontscheibe und stürzte dann auf den Boden. Das teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Anschließend stieg der Fahrer aus dem Transporter, gab der verletzten Radfahrerin Geld und flüchtete dann in Richtung Gradestraße. Die Frau wurde von Rettungskräften der Feuerwehr zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei gegen den Unfallflüchtigen dauern an.

Fahrerflucht ist keine Lappalie, gerade wenn Personen zu Schaden kommen und infolgedessen weitere Tatbestände wie Unterlassene Hilfeleistung oder fahrlässige Körperverletzung erfüllt werden. Das Strafmaß reicht dann bis zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe.