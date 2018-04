Auf dem Baumblütenfest in Werder wurde möglicherweise eine 18-Jährige vergewaltigt. Nach Polizeiangaben fand eine Zeugin die junge Frau mit durchnässter Kleidung in einer Gasse zwischen der Mühlenstraße und Am Mühlenberg und brachte sie mit einer weiteren, noch unbekannten jungen Frau zum Sanitätszelt. Die Erstbefragungen und Erstuntersuchungen der 18-Jährigen sprechen demnach dafür, dass es gegen den Willen der 18-Jährigen zu sexuellen Handlungen gekommen war.

Sie gab an, gegen 19.45 Uhr, am Ufer von ungefähr vier Personen ins Wasser geworfen worden zu sein. Danach sei sie wieder herausgezogen und in eine Bauruine gebracht worden. Hier sei es zu den ungewollten, sexuellen Handlungen gekommen. Dabei soll jedoch nur noch der Täter anwesend gewesen sein.

Die Geschädigte soll nach eigenen Aussagen Wein getrunken haben und stand weiterhin offensichtlich unter Schock. Deshalb bekam die Polizei bisher noch keine genauere Aussage zum konkreten Tatort von ihr.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Vergewaltigung aufgenommen und sucht nach dem Täter sowie nach Zeugen, die gesehen haben, wie und wo die Frau ins Wasser gestoßen bzw. wieder herausgeholt wurde. Insbesondere die zweite junge Frau, die der bereits bekannten Zeugin half, die Geschädigte zum Sanitätszelt zu bringen, wird gebeten, sich zu melden.

Die Geschädigte trug zum Tatzeitpunkt eine weiße Hose, ein rotes Shirt und eine schwarze Strickjacke. Hinweisgeber und Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331-5508-1224. Tsp