Zwei Bauarbeiter sind auf dem Gelände der ehemaligen Bötzow-Brauerei in Prenzlauer Berg in einem Aufzugschacht etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Die beiden waren am Dienstagmorgen in der Prenzlauer Allee bei Rohbauarbeiten in dem Schacht im Einsatz, wie Sprecher von Polizei und Feuerwehr sagten.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Männer schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Warum die Bauarbeiter abgestürzt waren, war zunächst unklar.

Das Landesamt für Arbeitsschutz ermittelt. Laut einem Sprecher der Behörde sind die Männer 39 und 43 Jahre alt. Gerettet wurden sie von Höhenrettern der Berliner Feuerwehr.

Mithilfe eines Baukrans wurden die Verletzten in einer Korbtrage aus dem zweiten Untergeschoss herausgehoben, wie die Feuerwehr mitteilte. Weitere Details waren am Dienstag noch nicht bekannt. (dpa)