In Hellersdorf sind am Dienstagabend ein Streifenwagen der Polizei und ein Mercedes zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Polizisten und der Mercedes-Fahrer verletzt. Die beiden Beamten waren nach Angaben der Polizei um kurz nach 22 Uhr mit Blaulicht auf der Alten Hellersdorfer Straße unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Gothaer und Cottbusser Straße mit dem 23-Jährigen zusammenstießen, der den Streifenwagen scheinbar übersah.

Er wurde mit Hüftschmerzen ambulant im Krankenhaus behandelt, einer der Polizisten brach sich das Handgelenk und wurde ebenfalls am Krankenhaus behandelt. Sein Kollege trug leichte Armverletzungen davon. (Tsp)