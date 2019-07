In Kladow ist am Sonntagnachmittag eine Radfahrerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei beim Rechtsabbiegen: Demnach fuhr ein 61-Jähriger um kurz nach 18 Uhr auf der Straße Am Landschaftspark Gatow. Als er nach rechts in die Potsdamer Chaussee abbiegen wollte, kam es zu dem Unfall.

Zunächst hielt der Mann nach Angaben der Polizei noch mit seinem Alfa Romeo an, um einen Radfahrer auf dem Radweg an der Potsdamer Chaussee vorbei zu lassen, der in Richtung Ritterfelddamm fuhr. Beim Anfahren erfasste der 61-Jährige aber eine 46-jährige Radfahrerin, die wie auch der Radler zuvor in Richtung Ritterfelddamm fuhr.

Die Frau soll laut Polizei noch versucht haben auszuweichen, stürzte jedoch beim Zusammenstoß mit dem Alfa. Mit Verletzungen an Kopf und Schulter kam sie stationär in ein Krankenhaus. Die Polizei teilte mit, der Autofahrer soll die Radlerin übersehen haben. Er blieb körperlich unverletzt. (Tsp)