An der Kreuzung Knobelsdorffstraße Ecke Königin-Elisabeth-Straße in Berlin-Charlottenburg ist eine Radfahrerin am Freitagmorgen von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau musste von einem Notarzt reanimiert werden, sie schwebt in Lebensgefahr. Nach ersten Angaben der Polizei wollte der Lastwagen nach rechts abbiegen. Für eine genaue Unfallaufnahme wird die Kreuzung mindestens bis 12 Uhr Mittags gesperrt bleiben.

Auf der Kreuzung war im Dezember 2016 eine Radfahrerin von einem nach rechts abbiegenden Lastwagen getötet worden. Seit dem Unfall steht ein weißes "Geisterrad" an der Kreuzung. Kerstin Stark vom Volksentscheid Fahrrad hatte damals gesagt: "Es macht uns ohnmächtig und wütend, dass wieder eine Radfahrerin sterben musste. Berlin braucht das Radgesetz dringend."

Wie berichtet hat am Mittwoch die SPD die letzte Besprechung des Radgesetzes im Parlament gekippt, weil angeblich die Interessen der Autofahrer in dem Entwurf nicht gewürdigt werden. Der Volksentscheid Fahrrad hat am Donnerstagabend in Mitte gegen diese SPD-Verzögerungstaktik protestiert.

Die Feuerwehr twitterte am Freitag nach dem neuen Unfall: "Eine Radfahrerin geriet an einer Kreuzung in Westend während der Fahrt unter einen Lkw. Wir konnten die Frau befreien und schwer verletzt ins Krankenhaus transportieren." Für die Formulierung "geriet unter einen Lkw" wurde die Feuerwehr von Twitter-Nutzern kritisiert.