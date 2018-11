Nach dem Fund eines toten Mannes auf der A 117 in Richtung Schönefelder Kreuz am 6. November sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen. Der 40-Jährige war auf der Autobahn nach Angaben der Ermittler "von einem weißen Transporter, einem blauen BMW und einem Lastzug ganz oder teilweise überrollt" worden, nachdem zehn Minuten zuvor, gegen 2.20 Uhr, bereits ein Autofahrer per Notruf den Fußgänger auf der Autobahn gemeldet hatte. Die betroffenen Fahrer haben sich unterdessen bei der Polizei gemeldet. Die Ermittler gehen davon aus, dass auch weitere Fahrzeuge die Unfallstelle durchfuhren.

Inzwischen haben die Ermittler auch herausgefunden, dass der Mann aus Dänemark in Berlin angekommen war und am Abend mit einem Bus nach Litauen fahren wollte. Am Telefon sagte er seinem Bruder noch am Abend, er habe seinen Bus verpasst und wolle per Flugzeug nach Minsk kommen.

Die Ermittler veröffentlichten ein Bild des Toten und bitten um Mithilfe:

- Wer befuhr am 7. November 2018 in der Zeit von 2 bis 3 Uhr die BAB 117 von der Straße Am Seegraben (B 96a) kommend in Richtung Waltersdorfer Dreieck?

- Wer hat den Mann oder andere Personen zum Zeitpunkt des Geschehens in der Nähe oder bereits auf der Autobahn gesehen?

- Nach Zeugenaussagen soll ein dunkler Lkw beziehungsweise Transporter die Unfallstelle vor den anderen, bereits bekannten Fahrzeugen passiert haben. Wer kann Angaben zu diesem Fahrzeug machen? Der Fahrer dieses Fahrzeugs wird gebeten sich bei den Verkehrsermittlern zu melden.

- Nach Angaben seiner Ehefrau soll er eine schwarze Reisetasche und einen schwarzen Rucksack mitgeführt haben, die jedoch an der Unfallstelle nicht gefunden wurden.

- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 in der Wedekindstraße 10 in 10243 Berlin-Friedrichshain unter der Telefonnummer (030) 4664-572800 oder eine andere Polizeidienststelle.