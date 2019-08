Die Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen, der vor einem Jahr sexuell übergriffig gewesen sein soll.

Am Montag, den 18. Juni 2018, soll der abgebildete Mann gegen 12.30 Uhr eine Frau auf dem Gehweg der Spielhagenstraße in Charlottenburg bedrängt und anschließend sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben.

Mit der Veröffentlichung eines Bildes erhofft sich die Berliner Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:

20 – 25 Jahre alt

175 – 180 cm groß

normale Gestalt

dunkler Teint

kurze schwarze Haare, große Nase

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität des abgebildeten Mannes und/oder seinem Aufenthaltsort machen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? (Tsp)