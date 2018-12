In Charlottenburg ist am Freitagmorgen eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst und eingeklemmt worden. Die Feuerwehr ist vor Ort und hat die Frau inzwischen unter dem Lkw befreit. Dafür wurde das Fahrzeug nach Angaben eines Feuerwehrsprechers mit Hilfe eines Kranwagens angehoben. Die Radlerin wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich an der Ecke zwischen Kaiser-Friedrich-Straße und Bismarckstraße. Die Kaiser-Friedrich-Straße ist zur Zeit zwischen Kantstraße und Bismarckstraße in beiden Richtungen gesperrt.

Immer wieder ereignen sich in Berlin schwere Verkehrsunfälle zwischen Radfahrern und Lkw. Erst im November wurde in Wedding ein Radfahrer von einem rechtsabbiegenden Lastkraftwagen an der Müllerstraße erfasst. Der Radler kam mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus.

Mehr zum Thema Verkehrssicherheit Nur 0,8 Prozent der Lkw des Bundes fahren mit Abbiegeassistenten

In der Diskussion um die Vermeidung solcher Umfälle wird auch die verpflichtende Einführung von Abbiegeassistenzsystemen für Lkw gefordert. In Berlin sind nach Angaben des ADFC in diesem Jahr bereits elf Radfahrer bei Unfällen mit anderen Verkehrsteilnehmern gestorben.