In Charlottenburg ist am Dienstagabend ein Kind bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Gegen 18.20 Uhr fuhr ein 54-Jähriger die Knesebeckstraße entlang und bog in die Goethestraße ab. Kurz darauf erfasste er den Sechsjährigen, der unvermittelt zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn lief.

Der Junge kam stationär in ein Krankenhaus, er erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Erst Mitte des Monats ist ein vierjähriger Junge in Friedrichshain von einem wendenden Autofahrer übersehen und angefahren worden - als er mit seiner Mutter bei Grün die Danziger Straße überquerte.