Wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch in einer Berliner Kita ermittelt das Landeskriminalamt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, gebe es zwei Anzeigen vom 10. und 12. Juli wegen eines entsprechenden Anfangsverdachts. Genaueres wollte die Polizei am Sonnabend nicht sagen. Die betroffene Kita „Kamminer Schlösschen“ in Charlottenburg sei am vergangenen Mittwoch vorübergehend geschlossen gewesen, weil Mitarbeiter sich von Eltern bedroht gefühlt hätten, sagte die Geschäftsführerin des Trägers Minikitas First gGmbH, Julia Hertel. Zu den Vorwürfen wolle sie sich nicht äußern.

„Die Eltern sind berechtigterweise aufgebracht“, sagte Hertel. Ein Elternteil sei gegenüber den Kitamitarbeitern lautstark und aggressiv aufgetreten, weshalb diese sich bedroht gefühlt und Angst bekommen hätten. „Die Erzieher sagten, sie seien wegen der psychischen Belastung nicht mehr in der Lage, weiterzuarbeiten“, sagte Hertel. Sie wolle jedoch nicht von sexuellem Missbrauch sprechen. Es bestehe ein Anfangsverdacht auf „grenzüberschreitendes Verhalten“.

Am Montag soll die Kita wieder öffnen. Dann werde es einen Elternabend geben, sagte Hertel, zu dem auch Vertreter der Senatsverwaltung für Bildung kommen würden, die sie bereits über die Situation informiert habe. Weitere Schritte würden dann besprochen.

In der Kita in der Kamminer Straße sind zur Zeit 25 Kinder angemeldet, die von fünf Facherziehern und einem Sozialassistenten betreut werden. Tsp