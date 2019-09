In den frühen Morgenstunden sind Schüsse in der Kantstraße in Berlin-Charlottenburg gefallen. Die "B.Z." berichtete zuerst über den Vorfall.

Vor einer Lokalität sollen zwei Gruppen in eine Auseinandersetzung geraten sein. Dabei soll eine Person eine Waffe gezogen haben. Ein Polizeisprecher bestätigte dem Tagesspiegel, dass Zeugen vor einer Lokalität in der Straße Schüsse gehört haben und daraufhin die Polizei alarmierten.

Dem Bericht der "B.Z" zufolge sind zwei Personen auf der Straße zusammengebrochen, die Schwerverletzten mussten notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei ist aktuell vor Ort und ermittelt. (Tsp)