Um einen Zusammenstoß mit einer 44-jährigen Autofahrerin zu vermeiden, bremste ein 69-jähriger Radler am Sonntag in Dahlem so stark, dass er über den Lenker stürzte. Der Mann prallte mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf und verletzte sich schwer. Noch vor Ort wurde der Mann zunächst wiederbelebt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.