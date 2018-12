Drei Unbekannte haben am Weihnachtsabend einen Spätkauf in der Bundesallee in Friedenau ausgeraubt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll eine Person gegen 22.30 Uhr zuerst mit einem Gegenstand auf den Mitarbeiter des Geschäfts eingeschlagen haben. Zwei weitere Personen sollen daraufhin Zigarettenschachteln aus dem Regal genommen haben. Laut Polizei forderte der Bewaffnete den 22-jährigen Mitarbeiter des Geschäfts auf, die Kasse zu öffnen, und entnahm das Geld. Mit den erbeuteten Zigaretten und dem Geld flüchtete das Räubertrio den Ermittlern zufolge anschließend über die Bundesallee. Der Mitarbeiter des Spätkaufs wurde leicht verletzt. Die Kripo ermittelt. (Tsp)