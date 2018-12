Nach der Räumung des S-Bahnhofs Warschauer Straße am Dienstagvormittag in Berlin-Friedrichshain hat die Bundespolizei Entwarnung gegeben: Der verdächtige Koffer, der gegen 11 Uhr in der Vorhalle des Bahnhofs gefunden wurde, stellte sich als ungefährlich heraus.

Die Bundespolizei hatte den Bahnhof für die Untersuchung durch die Spezialkräfte geräumt und gesperrt. Auch die Warschauer Brücke war vorübergehend für Fußgänger und Autos gesperrt, sagte ein Sprecher.

Die Ermittler fanden in dem Koffer lediglich persönliche Gegenstände, teilte die Bundespolizei via Twitter mit. Das Gepäckstück wurde sichergestellt.

Der Bahnhof ist inzwischen wieder freigegeben, S-Bahnzüge halten dort wieder. Auch die Straßenbahnlinie M10 fährt wieder durchgehend bis zum S- und U-Bahnhof Warschauer Straße, auch die Buslinien fahren wieder regulär. (Tsp)