Diese Tat macht fassungslos: Eine 31-jährige Frau soll einen 62-jährigen Rollstuhlfahrer vor dem Haupteingang des Berliner Ostbahnhofs in Friedrichshain unvermittelt auf die Straße geschubst haben. Wie du Bundespolizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagabend. Demnach schob die Frau den Mann kurz nach 19 Uhr über die Bordsteinkante auf die Straße, wodurch der Obdachlose aus dem Sitz und auf sein Gesicht fiel, dabei erlitt er eine Platzwunde am Kopf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die polizeibekannte Angreiferin wurde kurz darauf in der Nähe des Bahnhofs von Bundespolizisten festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 1,94 Promille. In der Dienststelle der Polizei verhielt sich die Frau weiterhin aggressiv, sie wurde später ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Ob es im Vorfeld der Tat einen Streit zwischen Täterin und Opfer gegeben hat, ist nicht klar. Die Bundespolizei ermittelt. Tsp