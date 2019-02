Unter der Elsenbrücke in Friedrichshain kam es am Samstagmittag zu einem Brand. Zwei Obdachlose hatten versucht, sich mit einem Campingkocher etwas zu essen zu machen. Der Versuch ging jedoch schief und ihr Lager unter der Brücke fing Feuer. Einer der beiden Männer erlitt leichte Brandverletzungen und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden, das er kurz darauf wieder verlassen konnte. Die Brücke blieb wegen der Löscharbeiten für anderthalb Stunden gesperrt. (Tsp)

