Bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar in der Boxhagener Straße, Ecke Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen durch Messerstiche schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, trafen ein 49- und ein 57-Jähriger kurz nach 2 Uhr auf einen 21-Jährigen, mit dem sie in streit gerieten. Schließlich soll der Jüngste dem 57-Jährigen Stichverletzungen zugefügt haben, bis dieser schwer verletzt zu Boden ging. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Der 49-Jährige erlitt eine Schnittverletzung an der Hand.

Der 21-Jährige konnte noch in der Nähe festgenommen werden. Die 5. Mordkomission hat die Ermittlungen übernommen. (Tsp)