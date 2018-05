In der vergangenen Nacht wurde ein Gruppenwagen einer Polizei-Einsatzhundertschaft in Friedrichshain mit Steinen beworfen. Die Beamten waren gegen 22.30 Uhr in der Rigaer Straße in Richtung Bersarinplatz unterwegs. In Höhe Zellestraße schlugen plötzlich zwei Steine auf dem Dach des Gruppenwagens ein. Daraufhin verließen die Einsatzkräfte den Bereich. Verletzt wurde niemand. Zwei Kleinpflastersteine wurden kurz darauf am Tatort sichergestellt. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. (Tsp)