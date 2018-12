Bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar in der Boxhagener Straße in Berlin-Friedrichshain sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen durch Messerstiche schwer verletzt worden. An dem Streit gegen zwei Uhr morgens waren drei Personen beteiligt, sagte ein Polizeisprecher. Es gab eine Festnahme.

Zum Grund für den Streit konnte die Polizei noch nichts sagen. (Tsp)