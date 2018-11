Am Montagabend wurden zwei Männer von einer Gruppe in Gesundbrunnen überfallen. Als sich die beiden 19- und 20-Jährige gegen 21 Uhr am U-Bahnhof Osloer Straße aufhielten, sprachen sie zwei junge Männer an.

Sie forderten die Herausgabe der Mobiltelefone. Als sich die Männer weigerten, zwangen sie die Täter aus dem U-Bahnhof raus, wo weitere vier Männer auf die beiden warteten. Diese versuchten die Bauchtasche des 20-Jährigen zu stehlen, schlugen sowohl ihn als auch seine 19-jährige Begleitung.

Die Täter stachen schließlich den 20-Jährigen in seinen Oberschenkel und ergriffen danach die Flucht. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der 19-Jährige blieb trotz der Attacke unverletzt.