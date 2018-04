Durch den Schuss aus einer Polizeiwaffe ist ein 20-Jähriger Mann am Sonnabend kurz nach 7 Uhr schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der nach eigenen Angaben alkoholisierte Mann in der Pankstraße in Gesundbrunnen im Zufahrtsbereich des dortigen Polizeiabschnitts gepöbelt und randaliert. Der dort eingesetzte Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma rief Beamte zu Hilfe. Diese wurden von dem 20-Jährigen mit einem Schlagstock bedroht. Als der Angreifer trotz Ansprache bedrohlich auf die beiden Beamten zuging, gab einer einen gezielten Schuss in das Bein des Angreifers ab. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. Wie bei Schussabgaben durch Polizeibeamte üblich, ermittelt eine Mordkommission.