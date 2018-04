Im S-Bahnhof Gesundbrunnen haben zwei Frauen auf einen Mann eingeschlagen, der zuvor in ihrer Auseinandersetzung vermitteln wollte. Wie die Bundespolizei mitteilte, gerieten die zwei Frauen im Alter von 21 und 29 Jahren am Sonntagmorgen in Streit. Ein 21-jähriger Mann ging dazwischen, um zu schlichten. Daraufhin sollen die Frauen gemeinsam mit einer Silikonkartusche auf den Mann eingeschlagen haben.

Das Opfer erlitt eine Kopfplatzwunde und musste von Rettungskräften vor Ort behandelt werden. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die alarmierten Beamten fest, dass eine der Frauen seit November 2017 per Haftbefehl gesucht wird. Aufgrund eines Strafbefehls aus dem Jahr 2014 wegen Erschleichens von Leistungen hatte die 29-Jährige noch eine Restgeldstrafe von 160 Euro zu zahlen oder alternativ acht Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen beide Frauen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Die 29-jährige Gesuchte wurde verhaftet, weil sie die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte. Die 21-Jährige wurde wieder freigelassen. Tsp