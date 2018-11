Ein Randalierer hat am Donnerstagnachmittag mehrere Fahrgäste in Gesundbrunnen angegriffen. Gegen 17.20 Uhr schrie er nach Zeugenaussagen am Bahnhof Humboldthain in einem Waggon der S-Bahn herum. Als ein Fahrgast um Ruhe bat, soll der Mann den 50-Jährigen bepöbelt und Bier in dessen und in Richtung einer Zeugin gespritzt haben.

Anschließend stand der Pöbler auf und ging auf die beiden Fahrgäste zu. Einer Frau, die gerade ihr Fahrrad aus dem Weg schieben wollte, soll er dabei unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend setzte er sich wieder hin. Weitere Fahrgäste betätigten unterdessen die Notbremse und alarmierten die Polizei.

Als die eintreffenden Beamten den 38-Jährigen festnehmen wollten, wehrte sich dieser zunächst, um schließlich plötzlich einen der Beamten mit einem Faustschlag zu attackieren. Der Polizist konnte dem Schlag jedoch ausweichen und setzte Reizgas gegen den Angreifer ein. Erst dann gelang es, den Mann festzunehmen, zu fesseln und in eine Gefangenensammelstelle zu bringen. Dort wurde er nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. Die 64-jährige Frau mit dem Fahrrad erlitt leichte Verletzungen, wollte sich jedoch selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die Ermittlungen wegen Bedrohung, Körperverletzung und tätlichen Angriffs laufen. (Tsp)

