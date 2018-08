Die Verdächtigen, die in der Nacht zu Sonnabend nach dem versuchten Tötungsdelikt in Grunewald festgenommen worden waren, wurden am Sonntagabend entlassen. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Der Tatverdacht hatte sich demnach nicht erhärtet. Der Gesundheitszustand des Opfers ist stabil. Die Ermittlungen der 2. Mordkommission dauern an.

Nach einer Feier auf dem Gelände der ehemaligen Abhörstation auf dem Teufelsberg wurde der 19-Jährige mit schweren Verletzungen gefunden. Fünf junge Männer waren daraufhin festgenommen worden.

(Tsp)