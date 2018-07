In Hellersdorf sind in der Nacht zu Montag neun Kellerverschläge in Brand geraten. Ein Anwohner der Riesaer Straße bemerkte gegen 2 Uhr Rauch, der aus dem Kellerbereich eines sechsgeschossigen Mehrfamilienhauses aufstieg. Er alarmierte daraufhin Polizei und Feuerwehr die den Brand mit 38 Einsatzkräften löschte.

Verletzt wurde niemand, jedoch wurden Versorgungsleitungen beschädigt - "Strom- und Kommunikationsleitungen", so eine Polizeisprecherin. Am Montagmorgen habe das Haus demnach weder Strom gehabt noch hätten Internet oder Telefon funktioniert. Nun sei es Sache des Hauseigentümers, sich um eine rasche Reparatur zu bemühen.

Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. (Tsp)