In Hellersdorf ist am Freitagnachmittag ein dreijähriges Mädchen von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Laut Polizei spielte sie mit ihrer Mutter in einer Wohnung in der Jerichower Straße, als das Kind von dem Hund eines Bekannten, der zu Besuch war, angegriffen wurde. Die Mutter ging dazwischen ein und brachte das Mädchen, das schwere Verletzungen im Gesicht erlitt, in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm das Tier in Gewahrsam und übergab es dem Tierfang. (Tsp)

