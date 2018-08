Am Samstagabend brannten in der Böhlener Straße in Hellersdorf zwei Kleintransporter. Anwohner hörten gegen 21.30 Uhr einen lauten, dumpfen Knall und sahen einen Opel Movano in Flammen aufgehen.

Anschließend beobachteten sie, wie ein Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Das Feuer ging auf das Nachbarfahrzeug, einen weiteren Opel Movano, über und beschädigte auch dieses. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. (Tsp)