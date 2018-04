Am Montagnachmittag kam es am U-Bahnhof Louis-Lewin-Straße in Hellersdorf zu einer gefährlichen Körperverletzung: Zwei unbekannte Männer traten und schlugen auf einen 24-Jährigen ein, als dieser zurückweichen wollte, stürzten alle drei in das Gleisbett der U5. Ein einfahrender Zug in Richtung Hönow kam nur kurz vor der Gruppe durch eine Notbremsung zum Stehen. Der 24 Jahre alte Mann flüchtete in die Böschung, die zwei Angreifer folgten ihm, attackierten ihn erneut und entfernten sich dann. Der 24-Jährige wurde von Rettungskräften mit Kopf-, Rumpf- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 50 Jahre alte U-Bahn-Fahrer beendete seinen Dienst mit einem Schock.