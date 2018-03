Dies teilte die Polizeipressestelle am Sonntagmittag mit. Es soll sich bei dem Mann um einen deutschen Staatsangehörigen handeln. Angaben zum Alter machte die Polizei "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht. Der Mann soll die 14-Jährige Keira G. in der vergangenen Woche in ihrem Kinderzimmer mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der in seiner Wohnung festgenommene Mann wird derzeit von Ermittlern der 3. Mordkommission vernommen.

Die Mutter hatte ihre Tochter am Mittwoch gegen 17.30 Uhr mit schwersten Verletzungen gefunden, ein Notarzt konnte wenig später nur den Tod feststellen. Die Mutter wohnte mit ihrer Tochter alleine in der Plauener Straße in Hohenschönhausen. In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche rechtspopulistische Internetseiten das Verbrechen instrumentalisiert und einen Zusammenhang mit der vor wenigen Wochen im pfälzischen Kandel von einem afghanischen Flüchtling getöteten 15-Jährigen Mia konstruiert. Vermutlich deshalb hat die Polizei nun als einzige präzise Angabe zum Tatverdächtigen die "deutsche Staatsangehörigkeit" genannt.