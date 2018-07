In der Nacht zu Donnerstag ist ein Radfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das bestätigte die Berliner Polizei am Morgen. Der Mann wurde gegen 22 Uhr von einer Straßenbahn in der Treskowallee erfasst. Wie es zu dem Unfall kam, wird ermittelt. Der Mann wurde noch in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er schließlich starb.