Nach einem Brand auf dem S-Bahnhof Berlin-Karow ist am ein vollbesetzter Zug der Linie S2 auf freier Strecke evakuiert worden. Rettungskräfte brachten 75 Fahrgäste aus der S-Bahn in Sicherheit – sie konnten in einen bereitgestellten Zug der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) umsteigen, der auf einem Parallelgleis hielt. Verletzt wurde niemand. Bundespolizei und Feuerwehr sind weiterhin vor Ort.

„Die Leute zum nächstgelegenen Bahnhof zu leiten, ist mitunter sehr mühsam. So können wir die Fahrgäste schneller evakuieren“, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei.

Der S-Bahnverkehr ist derzeit auf der S2 zwischen Bernau und Blankenburg unterbrochen, der Regionalverkehr ist nach Angaben der S-Bahn wiederaufgenommen worden. Wann die S-Bahnen wieder fahren, ist noch offen, da die Größe des Schadens noch nicht absehbar ist.

Die Feuerwehr hat das Feuer, das gegen 11 Uhr am Ende des Bahnsteigs auf einer Kabelbrücke ausgebrochen war, inzwischen gelöscht, teilte die Bundespolizei mit. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Brandermittlungen laufen.

Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr mit 15 Bussen eingerichtet. Diese fahren die Bahnhöfe Blankenburg, Karow, Buch, Röntgental, Bernau-Friedenstal und Bernau an.

