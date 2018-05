Lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitt eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch Nachmittag in Karow. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr die 17-Jährige auf der Fahrbahn der Busonistraße von der Amselstraße aus kommend in Richtung Schönerlinder Weg. Im Kreuzungsbereich Busonistraße Ecke Schönerlinder Weg stürzte die Jugendliche gegen 16.30 Uhr von ihrem Fahrrad und erlitt hierbei die lebensgefährlichen Verletzungen.

Zeugen berichteten den Verkehrsermittlern, dass sie das Mädchen auf der Fahrbahn liegen sahen und einen weißen Transporter mit befestigten Magnetschildern, auf denen die Buchstaben „dpd“ zu lesen waren, haben davon fahren sehen. Der Fahrer des Transporters soll mit überhöhter Geschwindigkeit in der Busonistraße "geflüchtet" sein. Nach den ersten Ermittlungen ist das Fahrzeug der Radlerin entgegengekommen.

Am Donnerstag Morgen gegen 8 Uhr erschien dann ein 36-jähriger Mann in Begleitung seines Chefs auf einem Polizeiabschnitt in Biesdorf. Dort gab er an, dass er im Internet über den Verkehrsunfall erfahren habe. Er sei gestern zur Unfallzeit mit einem Transporter in der Busonistraße unterwegs gewesen, um Pakete auszuliefern. Der Ford Transit wurde beschlagnahmt und wird von Kriminaltechnikern untersucht. Die Ermittlungen dauern an. Ob der Transporter die Frau tatsächlich erfasst habe, sei aber noch nicht geklärt, betont die Polizei. Deshalb suchen die Ermittler nun Zeugen des Unfalles.

Die Ermittler fragen:

· Wer hat den Unfall gestern, am 3. Mai gegen 16.30 Uhr, in Karow, an der Kreuzung Busonistraße/Schönelinder Weg beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen?

· Wer hat die 17-jährige Radfahrerin in der Busonistraße fahren sehen und die Situation beobachten können, die zum Sturz der Jugendlichen führte?

· Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 in der Idastraße 6 in Pankow unter der Telefonnummer (030) 4664-172800 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)