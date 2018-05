Am Mittwochvormittag hat ein Angehöriger die 80-jährige Frau tot aufgefunden. Sie befand sich in einem Einfamilienhaus in der Chemnitzer Straße in Kaulsdorf. Die Ermittler der 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes gehen wegen der Gesamtumstände von einem Tötungsdelikt aus. Näheres ist bisher nicht bekannt. Tsp