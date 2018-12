Am Sonntag kam es zeitweise zum Stillstand im Berliner Osten: Zwischen den Bahnhöfen Ostbahnhof und Köpenick war der Zugverkehr vorübergehend wegen eines Oberleitungsschadens am Bahnhof Wuhlheide unterbrochen. Wie die Berliner Polizei via Twitter mitteilte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass der Schaden vorsätzlich verursacht wurde.

Vorübergehend fuhren keine Züge, inzwischen ist der S-Bahn und Fernverkehr stadteinwärts wieder freigegeben. Stadtauswärts sei die Strecke für den Fernverkehr wegen der Ermittlungen weiterhin unterbrochen, sagte eine Polizeisprecherin. Wegen der Unterbrechung könne es noch zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen auf der Linie S3 zwischen Spandau und Erkner kommen, schrieb die Berliner S-Bahn am Nachmittag auf Twitter.

Die Bahn hatte gegen 11.50 Uhr die Bundespolizei wegen des Schadens informiert. Genauere Angaben zur Art des Schadens könnten noch nicht gemacht werden, so die Polizeisprecherin: "Unsere Kriminaltechniker sind noch vor Ort und sichern Spuren."