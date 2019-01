In einer Tiefgarage in Kreuzberg hat es am Donnerstag gebrannt. Bei dem Einsatz in der Charlottenstraße waren 50 Feuerwehrleute im Einsatz, zwei Menschen mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, zehn weitere gerettet werden. Offenbar waren fünf parkende Autos in Brand geraten. Zu den Brandursachen konnte die Polizei gegenüber dem Tagesspiegel am Nachmittag noch nichts sagen. Tsp

