Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg sind am Mittwochvormittag ein Feuerwehrmann und ein Pkw-Fahrer verletzt worden. Das teilte die Berliner Feuerwehr via Twitter mit. Bei dem Zusammenstoß an der Ecke Alte Jakobstraße/Neuenburger Straße zwischen einem Auto und einem Wirtschaftsfahrzeug der Feuerwehr kippte der rote Transporter auf die Seite, wie Bilder vom Unfallort zeigen. Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus. 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (Tsp)

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Foto: Paul Zinken/dpa

