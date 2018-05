Am Mittwochmorgen durchsuchte das Landeskriminalamt (LKA) die sogenannte "Anarchistische Bibliothek kalabal!k" in der Reichenberger Straße in Kreuzberg. Warum, ist derzeit noch unklar. "Es werden gerade Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt", sagte eine Polizeisprecherin. Auch bei der Staatsanwaltschaft verweist man auf noch abzuwartende weitergehende Informationen. Diverse Twitterposts legen nahe, der Einsatz sei bereits beendet.

Die Bibliothek "kalabal!k" befindet sich in der "Reiche 63a", einem linken Hausprojekt, das laut Selbstdarstellung im Internet seit Januar 2015 Teil der selbstverwalteten Ostberliner GenossInnenschaft (SOG) ist. Dem ging ein Mietstreit mit dem Bezirk voran, denn das Gebäude war das letzte Kreuzberger "Bezirkshaus" - ein politisches Konzept aus der Hausbesetzerzeit: Der Bezirk mietete Häuser an und vermietete sie an die Bewohner weiter.