Der Unfall geschah nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag in Kreuzberg. Zeugenaussagen zufolge befuhr ein 50-jähriger gegen 15 Uhr mit seinem Mercedes die Yorckstraße in Richtung Gneisenaustraße. Hierbei soll er das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung Mehringdamm/Gneisenaustraße missachtet haben. Nachdem er zunächst einem anfahrenden Pkw des Querverkehrs ausweichen konnte, stieß er mit dem auf dem Radweg des Mehringdamms in Richtung Blücherstraße fahrenden 38-Jährigen zusammen.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Mann gegen einen geparkten Skoda geschleudert und schwer verletzt. Die Feuerwehr brachte ihn in eine Klinik. Da der 50-Jährige laut mehrerer Zeugenaussagen deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein soll, beschlagnahmten die Polizisten neben seinem Führerschein auch den Mercedes.