Nach ersten Informationen der Polizei hörten Zeugen in der Urbanstraße kurz nach 17 Uhr "den Knall von Waffen". Sie alarmierten den zuständigen Polizeiabschnitt, dessen Beamte nahmen wenig später einen Mann in einem Lokal fest. Er war dort mit zwei anderen Männern in Streit geraten und hatte dann offenbar mehrere Schüsse abgegeben. Ob er direkt auf seine Gegner zielte oder ihnen nur drohen wollte, ist noch unklar.

Schon bevor die Beamten anrückten, konnte der Wirt den Mann mit Hilfe mehrerer Gäste überwältigen. Wie ein Passant, der kurz vor Eintreffen der Polizei zum Zeuge des Geschehens wurde, dem Tagesspiegel berichtete, hatten sie den Schützen zu Boden gedrückt. Er habe dabei noch einen Dolch in der Hand gehalten, während sich die Pistole neben ihm auf dem Gehweg befand. Der Zeuge hatte zuvor zwei Schussfolgen gehört.

Während der Spurensicherung durch die 8. Mordkommission ist die Urbanstraße im Abschnitt zwischen Grimm- und Graefestraße voraussichtlich noch bis 21 Uhr komplett gesperrt. Die BVG musste deswegen die Buslinie M41 zwischen den Haltestellen U-Bahnhof Hermannplatz/Sonnenallee und Tempelherrenstraße umleiten. (Tsp)