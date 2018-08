Nach ersten Informationen der Polizei hörten Zeugen in der Urbanstraße kurz nach 17 Uhr "den Knall von Waffen". Sie alarmierten den zuständigen Polizeiabschnitt, dessen Beamte wenig später einen Mann an einem Lokal festnahmen. Er war darin mit zwei anderen Männern in Streit geraten. Währenddessen gab ein Unbekannter von außen Schüsse auf das Lokal ab und ergriff die Flucht. Er war auch am Montagmorgen noch flüchtig, wie eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel sagte. Niemand wurde durch die Schüsse verletzt.

Als die Beamten anrückten, trafen sie die Kontrahenten offenbar auf dem Gehweg an. Mithilfe mehrerer Gäste hatte der Wirt den Streitgegner inzwischen überwältigt. Wie ein Passant, der kurz vor Eintreffen der Polizei zum Zeuge des Geschehens wurde, dem Tagesspiegel berichtete, hatten die Männer ihn zu Boden gedrückt. Er habe dabei noch einen Dolch in der Hand gehalten, während sich neben ihm eine Pistole auf dem Pflaster befand. Der Zeuge hatte zuvor zwei Schussfolgen gehört.

Während der Spurensicherung durch die 8. Mordkommission wurde die Urbanstraße im Abschnitt zwischen Grimm- und Graefestraße komplett gesperrt. Die Ermittlungen am Tatort dauerten bis in die Nacht. Am Morgen war der Bereich wieder freigegeben. Die BVG musste deswegen die Buslinie M41 zwischen den Haltestellen U-Bahnhof Hermannplatz/Sonnenallee und Tempelherrenstraße umleiten.