Die 29-jährige Kroatin, die seit dem 12. April vermisst wurde, ist tot. Ihr Leichnam wurde am Donnerstagvormittag aus der Spree in Höhe der Schlesischen Straße in Kreuzberg geborgen. Das teilte die Berliner Polizei am Freitagnachmittag mit. Die Todesursache ist noch unklar, entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Am Mittwoch hatte die Polizei mit der Veröffentlichung des Fotos der Frau um Mithilfe der Bevölkerung gebeten. Nach den bisherigen Ermittlungen verließ die 29-Jährige am Donnerstag, den 12. April, am späten Abend ihre Arbeitsstelle in der Bruchsaler Straße in Wilmersdorf und lief gegen 22.15 Uhr in Richtung S-Bahnhof Bundesplatz.

In ihrer Wohnung in der Rhinstraße in Lichtenberg war sie seitdem nicht mehr erschienen. Die Polizei teilte mit, die Frau habe in letzter Zeit depressiv gewirkt. (Tsp)