Zwei junge Männer, die in den Morgenstunden des 27. Oktober im Görlitzer Park durch Messerstiche schwer verletzt wurden, befinden sich dank der raschen medizinischen Versorgung auf dem Wege der Besserung. Sie konnten zwischenzeitlich befragt werden und gaben übereinstimmend an, dass es weitere Zeugen gegeben habe, deren Eingreifen möglicherweise Schlimmeres verhindert habe. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der 23-Jährige in der Nähe des Eingangs an der Falckensteinstraße durch eine etwa acht- bis zehnköpfige Gruppe junger Männer nach seinen Angaben unvermittelt und grundlos attackiert. Der 18-Jährige soll dann den Angriff gestört haben und wurde dadurch selbst zum Opfer. Nach dem Angriff sollen Mitglieder der Gruppe gegen 4.25 Uhr entlang der Falckensteinstraße in Richtung Schlesisches Tor geflohen sein.

Die Ermittler fragen:

Wer hat sich am Samstag, den 27. Oktober, in der Zeit zwischen 4.15 und 4.30 Uhr in der Falckensteinstraße aufgehalten?

Wer hat dort die Auseinandersetzung im Bereich des Eingangsbereichs des Görlitzer Parks beobachtet?

Wer leistete einem der Verletzten Erste Hilfe?

Wem sind zur Tatzeit in der Falckensteinstraße rennende Personen aus Richtung Park kommend aufgefallen?

Hinweise nimmt die 5. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911555, per E-Mail an lka115-hinweis@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)

