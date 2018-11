In der vergangenen Nacht brannte in Lichtenberg ein Honda. Nach Angaben der Polizei bemerkte gegen 2.45 Uhr eine Anwohnerin der Harnackstraße die Flammen an dem geparkten Wagen und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Das Feuer griff auf einen dahinter abgestellten Opel über. Auch ein auf dem Gehweg stehender Motorroller wurde beschädigt.

Die Brandbekämpfer löschten die Flammen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung übernommen. (Tsp)