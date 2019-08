Der Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag auf der Landsberger Allee. Der 71 Jahre alte Radfahrer fuhr auf dem Radweg in Richtung Karl-Lade-Straße. Ein 59-jähriger Autofahrer war in selber Richtung auf der Straße unterwegs.

Als er rechts zum Parkplatz eines Supermarkts abbiegen wollte, erfasste er den Radler. Dieser stürzte und erlitt Bein- und Kopfverletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (Tsp)