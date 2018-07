Der Vorfall liegt schon länger zurück, jetzt bittet die Berliner Polizei um Hinweise zum Täter. Bereits am 28. Januar, einem Sonntagmorgen, soll ein Unbekannter eine Frau an der Tramhaltestelle Welsestraße in Neu-Hohenschönhausen verfolgt und sexuell angegriffen haben. Unmittelbar nachdem die 39-Jährige um kurz nach 7 Uhr die Tram der Linie M4 verlassen hatte, habe sich der Übergriff laut Polizeibericht ereignet. Die Frau habe sich so heftig gewehrt, dass der Mann von ihr abließ und geflohen sei.

Mit diesem Foto wird nach dem Unbekannten gesucht. Foto: Polizei

Die Polizei beschreibt den Täter als 28- bis 32-Jährigen mit blonden Haaren, einer stämmigen Figur und einer Größe von 1,75 bis 1,80 Metern.

Mit der Veröffentlichung von Videos der Überwachungskamera in der Tram und Bildern fahndet die Polizei nun nach ihm.

Das Landeskriminalamt bittet um Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort des Mannes sowie um weitere sachdienliche Hinweise unter 030 4664913402, per Mail an lka134@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle.