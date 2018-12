Wieder ist es in Lichtenberg zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn gekommen. Auf dem Weißenseer Weg in Alt-Hohenschönhausen erfasste am Sonntagnachmittag eine Tram beim Einfahren in eine Haltestelle eine 50-jährige Fußgängerin, die sich offenbar im Haltestellenbereich in Höhe der Konrad-Wolf-Straße befand. Das teilte die Polizei am Montag mit. Mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen kam die Frau in ein Krankenhaus. Näheres zum Unfallhergang ist zur Zeit unklar.

Erst am Freitag stieß eine Straßenbahn in Rummelsburg gegen den Kinderwagen einer Fußgängerin. Ein Säugling wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Auch hier war der Unfallhergang zunächst unklar. (Tsp)