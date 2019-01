Drei Frauen sollen am Dienstagmorgen Opfer eines Raubüberfalls in ihrem Wohnhaus im Lichtenberger Stadtteil Fennpfuhl geworden sein. Als die 16, 20 und 47 Jahre alten Frauen gegen 4 Uhr früh in den Fahrstuhl des Hauses stiegen, sprühten zwei Unbekannte Reizgas in die noch offene Fahrstuhlkabine. Einer der Männer entriss den Frauen zwei Taschen, der andere Mann hielt im Hausflur die Stellung. Nach dem Überfall flüchteten die Männer mit einem Auto in Richtung Judith-Auer-Straße.

Alle drei Frauen erlitten leichte Verletzungen und konnten vor Ort durch Rettungskräfte behandelt werden.

