Möglicherweise krankheitsbedingt verlor ein Autofahrer am Dienstagmorgen die Kontrolle über seinen Pkw in Lichtenberg und verstarb wenig später am Unfallort. Kurz nach 7 Uhr fuhr der 66-jährige Fahrer eines VW in der Hubertusstraße, als er plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten BMW stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden vier weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Einsatzkräfte versuchten vergeblich den Mann zu reanimieren. Er verstarb mit Verdacht auf einen Herzinfarkt. Seine 68-jährige Ehefrau wurde als Beifahrerin bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und musste in einer Klinik ambulant behandelt werden. (Tsp)

