In Alt-Hohenschönhausen wurde am Freitagnachmittag ein Junge schwer verletzt. Wie die Berliner Polizei mitteilt, überquerte der Elfjährige gegen 16.15 Uhr auf seinem Fahrrad die Fahrbahn der Gehrenseestraße in Höhe einer Fußgängerinsel und stieß mit einem Ford zusammen, dessen 32-jähriger Fahrer in Richtung Gehrenseebrücke unterwegs war.

Das Kind prallte gegen die Beifahrertür, stürzte und zog sich Verletzungen am Kopf und am Rumpf zu. Der verletzte Junge wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestand für das Kind nicht. (Tsp)